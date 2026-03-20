20 тысяч тонн огурцов уже собрали в севастопольских теплицах

Урожай севастопольского тепличного комбината уже можно найти на местных и крымских рынках. Овощи поставляют также в Ростовскую область и Москву.

Объём урожая вырос с 420 тонн в 2020 году до 655 тонн сегодня.

В прошлом году предприятие получило более 7 миллионов рублей субсидий на компенсацию затрат за газ и электричество.

В 2026 году на поддержку тепличных хозяйств в городе выделили более 10 миллионов рублей.

