Гран-при ежегодного конкурса «Спортсмен года». Кто получил премии

Гран-при ежегодного конкурса «Спортсмен года» получили Заслуженный мастер спорта России по спорту лиц с ПОДА в дисциплине плавание Андрей Граничка и мастер спорта России международного класса по боксу Елена Гапешина.

В этом году Граничка одержал победу на Чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в Сингапуре.

🥇Андрей стал первым на дистанции 100 м брассом в классе SB5, преодолев дистанцию за 1 минуту 27,30 секунды.

На этой дистанции именно нашему пловцу принадлежит действующий мировой рекорд, установленный на Паралимпийских играх 2021 года в Токио. Андрей рассказал Севкору, что готовится к Паралимпиаде 2028 года.

⭐️ Гран-при конкурса «Спортсмен года» в этом году также получила Елена Гапешина.

Первые комментарии Елены Гапешиной — мастера спорта России международного класса по боксу, чемпионки России, Европы и мира.

