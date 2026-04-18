Хороводы, роспись кокошников и викторины: в детских библиотеках Севастополя прошла «Библионочь»

В Севастополе стартовала ежегодная Всероссийская акция «Библионочь‑2026», посвящённая Году единства народов России. В этом году мероприятие проходит уже в пятнадцатый раз, под общим лозунгом «Единство народов – сила России!».

Первыми к акции присоединились детские библиотеки города.

Гости знакомились с культурным наследием, традиционными обычаями и колоритом народов, населяющих Россию.

Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара стала площадкой для этнографического путешествия: мастер-классы по росписи кокошников и куклы-берегини, детские сказки, этнографическая игра, семейный турнир «Традиции народов России», танцевальный мастер-класс «Шире круг!», презентация-показ «Современный образ в русском стиле» и многое другое.

Сегодня, 18 апреля, культурная программа пройдет во взрослых библиотеках города.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города