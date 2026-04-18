Балаклава отметила 82-ю годовщину освобождения

Балаклава 18 апреля отмечает 82‑ю годовщину освобождения от немецко‑фашистских захватчиков.

Бои за Балаклаву были крайне тяжёлыми. В ноябре 1941 года противник бросил на город целую пехотную дивизию с танками. Высота Спилия несколько раз переходила из рук в руки, а оборона древней башни Чембало стала символом стойкости. Двое красноармейцев — младший лейтенант Григорий Орлов и боец Александр Мартынов — обустроили в башне пулемётную позицию и за несколько месяцев без потерь отбили около 70 атак врага.

Примером беспримерного мужества стала оборона высоты ефрейтором Иваном Богатырём, который в одиночку более трёх часов держал дот, будучи раненым и контуженным, и уничтожил около 75 гитлеровцев.

Бойцы Красной армии держались до последнего и отошли к мысу Херсонес только 30 июня 1942 года, когда закончились все боеприпасы. 18 апреля 1944 года соединения 16‑го стрелкового корпуса Приморской армии вошли в освобождённую Балаклаву. Из довоенных пяти тысяч жителей к тому времени осталось лишь около тысячи человек.

Традиционно в этот день вспоминают сводку Совинформбюро за 18 апреля 1944 года:

«На Севастопольском направлении наши войска, сломив сопротивление противника, овладели районным центром Крыма городом Балаклава, а также с боями заняли населённые пункты Алсу (Морозовка), Камары (Оборонное), Кадыковка (ныне район Балаклавы), Кучук‑Мускомья (Резервное), Батилиман».

В память о подвигах в районе Балаклавы установлено около ста памятников, а в центре города – на улице Новикова – около 70 лет над братской могилой возвышается 10-метровый обелиск. К его подножию также в день освобождения Балаклавы возложили цветы и венки, минутой молчания почтили память павших героев.

