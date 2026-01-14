Погода в Севастополе 14 января

Погода
Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха днем +1…+3°,

ночью -1…-3°

На дорогах местами гололедица.

Фото: Анна Корнилова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 