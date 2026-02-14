Прокуратура Севастополя помогла пенсионерке вернуть 550 тысяч рублей за травму на производстве

Прокуратура Гагаринского района Севастополя защитила права 70-летней местной жительницы, лишившейся соцвыплат из-за бюрократии.

С 1972 по 1990 год женщина работала водителем погрузчика на Константиновском химзаводе (Донецкая обл.). В феврале 1990-го электрокар наехал на ногу, вызвав инвалидность. Ей полагалась страховая выплата по несчастному случаю на производстве, но Пенсионный фонд отказал — нет документов.

Прокуратура доказала факт травмы в суде: иск об установлении связи с работой удовлетворён. Женщине назначили ежемесячные выплаты + перерасчёт с марта 2023-го на 550+ тысяч рублей.

Права пенсионерки полностью восстановлены под контролем прокуратуры — пример оперативной защиты уязвимых граждан.

