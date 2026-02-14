Книги вместо валентинок: новый праздник хотят запустить в России

14 февраля отмечается Международный день книгодарения. Этот праздник уже внедряется несколько лет.

По словам члена комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Шувалова, это отличный повод «сместить фокус с западного Дня влюбленных на интеллектуальную традицию, которая объединяет семью».

Он подчеркнул, что День святого Валентина давно стал коммерческим. А современные дети привыкли потреблять контент, но разучились его дарить: выбор книги для друга станет упражнением на эмпатию.

