Мастер маникюра решила взять себе чаевые с карты клиентки

Криминал
06-10-2025

Прокуратура Севастополя направила в суд дело по краже с банковского счета жительницы города. 37-летняя женщина обвиняется в краже денежных средств с чужого банковского счета.

По версии следствия, 13 августа 2025 года обвиняемая после посещения салона красоты выронила свою банковскую карту. Мастер маникюра, к которому она обращалась, нашла карту и вместо того, чтобы вернуть её в банк, воспользовалась деньгами с чужого счёта. В течение дня она сделала несколько покупок, оплатив их через платежные терминалы.

Общая сумма похищенного превысила 3 тысячи рублей. Потерпевшая обратилась в полицию, а благодаря записям камер видеонаблюдения воровку быстро нашли.

Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд.

Анна Левина