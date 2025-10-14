Производители столового винограда получат господдержку

В Севастополе планируется увеличить объём производства столового винограда.

Для этого производителям будет оказана финансовая поддержка. Об этом, отчитываясь перед депутатами Заксобрания, заявила глава департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

Сейчас столовый виноград в регионе выращивают 7 производителей – 2 фермера и 5 винодельческих предприятий.

Андрей Крымский

