Полиция спасла от мошенников пожилую женщину

Криминал
14-10-2025

84-летняя пенсионерка поверила, что «сотрудники военной прокуратуры» собираются проверить её на непричастность к финансированию терроризма.

Для этого пожилой женщине надо было якобы «задекларировать», а точнее отправить мошенникам все наличные деньги. Введённая в заблуждение она собрала 500 тысяч рублей личных накоплений и отправила посылкой через транспортную компанию.

Полиция успела перехватить ценный груз. Деньги вернутся к их владелице.

Андрей Крымский

