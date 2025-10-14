Благотворительный фонд «Путь к Победе» доставил на Донбасс ещё 20 тонн бутилированной питьевой воды. Гуманитарный груз предназначен, в первую очередь, тем, кто в нём особо нуждается – медицинским и социальным учреждениям. Большая партия воды передана в Институт неотложной и восстановительной хирургии, который возглавляет Герой Труда, Заслуженный врач ДНР Эмиль Фисталь.

«Для региона, где ситуация с водоснабжением остаётся сложной, это по-настоящему ценный и необходимый груз. Поддержка Донбасса будет длиться столько, сколько необходимо», – заявил глава гуманитарной миссии, координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

В ходе это поездки Илья Журавлёв также встретился с вице-премьером ДНР Кириллом Макаровым. Они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и приняли участие в молебне, который прошёл в Храме трех святителей.

Андрей Крымский

