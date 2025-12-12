Зоопарк в Верхнесадовом работал без лицензии

Природоохранная прокуратура сообщила о нарушениях, которые были выявлены при проверке зоопарка в селе Верхнесадовое.

В их числе отсутствие зоны для хранения биологических отходов и ёмкостей для их сбора, животных также кормили кормом, на который не было ветеринарных документов.

Коммерческая организация организовала зоопарк, в котором содержит и использует в культурно-зрелищных целях альпак, кроликов, лам, коз и других животных. При этом на момент проверки фирма не имела лицензии на осуществление такой деятельности, говорится в сообщении прокуратуры.

Руководство фирмы привлекли к ответственности. Выявленные замечания были устранены.

Андрей Крымский

