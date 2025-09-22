Прививки от гриппа сделали 68 тысяч севастопольцев

Сезонная вакцинация началась в городе 1 сентября. Для прививки врачи используют уже знакомые «Ультрикс Квадри», «ФЛЮ М» и «Совигрипп», а также современную четырехвалентную вакцину «Гриппол Квадривалент». Ее основное преимущество в том, что она защищает от четырех типов вируса гриппа и не содержит консервантов.

Сделать прививку можно в удобное время в мобильных пунктах на площади Нахимова, возле торговых центров «Sea Мall», «Апельсин» и «Муссон», а также в поликлиниках по месту прикрепления.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города