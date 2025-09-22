В Севастополе трактористов готовят по спецпрограмме

В Севастополе 400 человек отучились и получили удостоверения трактористов-машинистов

Кадры, в первую очередь, готовят для АПК – выпускники могут управлять зерноуборочной и другой самоходной техникой. Но в практической части экзамена проверяются в том числе навыки вождения в условиях города.

С местными учебными центрами сотрудничают крупные сельскохозяйственные предприятия – присматривают сотрудников. Работодатели заинтересованы как в молодых специалистах без опыта, так и в профессионалах высокой квалификации. Заработная плата начинается от 100 тысяч рублей в месяц, а у опытных механизаторов может достигать 150 тысяч.

Особое внимание в программе уделяется социальной реабилитации участников и ветеранов специальной военной операции. С февраля 2024 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка совместно с Фондом «Защитники Отечества» и АНО «Севастопольский центр сельхозкомпетенции» реализует проект по обучению бывших военнослужащих профессии тракториста-машиниста.

7 ветеранов СВО сейчас проходят обучение, а 2 уже получили удостоверение тракториста-машиниста.

Программа подготовки включает не только управление тракторами и погрузчиками, но и изучение устройства двигателей, основ механики, диагностики и ремонта. Будущие механизаторы осваивают правила техники безопасности, нормативные акты и особенности эксплуатации сельхозтехники в полевых условиях.

