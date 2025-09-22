Почти 25 миллионов за три дня — севастопольцев обманули по-крупному

Почти 25 миллионов рублей за три дня подарили мошенникам севастопольцы. Жертвами стали горожане разных возрастов и социальных групп. Суммы, которые они потеряли реально шокируют.
Вот самые крупные:
9 700 000 рублей в течение месяца перевела 66-летняя женщина лжесотрудникам Росфинмониторинга!
7 832 000 рублей отдал мошенникам 72-летний мужчина, поверив в легенду о «защите банковского счета»!
1 840 000 рублей инвестировал куда-то 18-летний юноша, соблазненный обещаниями высоких доходов!
1 652 000 рублей перевёл 71-летний пенсионер перевел лжесотруднику Роскомнадзора, поверив в мнимое уголовное преследование!
932 000 рублей ушли от 61-летней женщины «следователю», который убедил ее в необходимости «задекларировать деньги для избежания конфискации»!
500 000 рублей потерял 62-летний после звонка мошенника, представившегося сотрудником «Крымэнерго»!
Особую тревогу вызывают случаи мошенничества в отношении пожилых граждан. Вопрос — почему многомиллионные переводы не вызвали подозрений у родных?
Андрей Крымский