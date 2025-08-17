Одноактная опера «Алеко» стала ярким событием Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес»

Опера «АЛЕКО» стала первой оперной постановкой Севастопольского театра оперы и балета, зрители могли ее увидеть 15 и 16 августа. Представил ее всемирно известный бас, художественный руководитель театра, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, выступил не только в заглавной партии, но и дебютировал в качестве режиссера.

Премьера прошла в рамках IX Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».



Вместе с Ильдаром Абдразаковым на сцену вышли: солист Московского театра «Новая опера» – бас Алексей Тихомиров, участники Международных молодежных оперных программ и фестивалей Ильдара Абдразакова: тенор Иосиф Никитенко, тенор Кирилл Белов, сопрано Анастасия Сагайдак, сопрано Валерия Лебедева, меццо-сопрано Юлия Шаварина.

«Опера «Алеко» написана Рахманиновым как выпускная экзаменационная работа.

Ольга Сурикова