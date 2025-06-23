Разважаев поручил активнее штрафовать нарушителей противопожарного режима в лесах Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Разважаев поручил усилить контроль за соблюдением особого противопожарного режима и активнее применять меры административного воздействия в отношении нарушителей. Об этом он заявил на аппаратном совещании после доклада директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.

По информации ведомства, с начала 2025 года в лесах города зафиксировано 5 пожаров на площади 1,11 гектара. В то же время общее число природных возгораний на территории Севастополя, включая случаи на городских землях, в садоводческих товариществах и других участках, приблизилось к нескольким сотням. Основной причиной названа неосторожность при обращении с огнём.

«Предупреждения заканчиваются — начинается применение мер административного воздействия», — подчеркнул Краснокутский. Он напомнил, что за нарушение особого противопожарного режима предусмотрены серьёзные штрафы:

для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей,

для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей (статья 20.4 КоАП РФ).

При этом за нарушение требований пожарной безопасности в лесах (статья 8.32 КоАП РФ) предусмотрены ещё более строгие санкции:

для граждан — от 40 до 80 тысяч рублей,

для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

С 19 июня вступил в силу запрет на пребывание граждан и проезд транспорта в лесах. Исключение сделано лишь для трёх участков, где обеспечен контроль и безопасные условия: это маршрут Большой Севастопольской тропы от Балаклавы до стоянки у мыса Айязьма, Турецкая поляна и Торопова дача.

Губернатор также поручил продолжить выкашивание сухой травы вдоль дорог, особенно вблизи лесных массивов, и напомнил, что одними профилактическими мерами ограничиваться нельзя:

«Патрулируйте, не стесняйтесь административки выписывайте», — сказал Разважаев.

Контроль за ситуацией в лесной зоне ведут сводные группы, в состав которых входят сотрудники МВД, МЧС, Севприроднадзора, лесничества и подведомственных учреждений. По прогнозам, лето в Севастополе будет засушливым и жарким, что повышает риск природных пожаров.

Дмитрий Островский

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