Предотвращен теракт на Крымском мосту 

Оперативники перехватили автомобиль, начиненный 130 кг взрывчатки рядом с границей Грузии и России и Международного пункта пропуска «Верхний Ларс».

Водитель машины, начинённой взрывчаткой для подрыва Крымского моста, должен был стать невольным террористом-смертником, его использовали «втёмную», сообщили в ФСБ России.

Силовикам удалось своевременно выявить и обезвредить СВУ. 130 кг синтетической взрывчатки финского производства в виде пены были залиты в отсек для аккумулятора гибридного автомобиля.

Автомашина с СВУ большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд стран. Пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Республике Северная Осетия — Алания, и должна была проследовать в Краснодарский край

Впоследствии автомашину с бомбой предстояло передать другому водителю – он должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост.

ФСБ задержала всех лиц, причастных к доставке взрывчатки на территорию России.

Привести в действие взрывчатку для подрыва Крымского моста должны были дистанционно, когда машина окажется на нем.

