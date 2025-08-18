Погода в Севастополе 18 августа

Погода
18-08-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с,

днем северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°,

днем 28…30°.

