Новый Херсонес сегодня закрыт

В музейно-храмовом комплексе будет проводиться технический день.

❗️Это означает, что комплекс и все его объекты будут закрыты для посещения на один день.

Учитывайте эту информацию при планировании своей культурной программы.

Фото: Анна Корнилова