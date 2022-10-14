Арестованы пять фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Киевский районный суд Симферополя вынес решение об аресте пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту, сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Они все в статусе подозреваемых. Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря», — пишет издание.

Также отмечается, что речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Романе Соломко, Владимире Злобе и Артуре Терчаняне. Тогда адвокаты двух фигурантов дела подтвердили изданию факт избрания их подзащитным меры пресечения, отказавшись комментировать иные подробности дела.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к обрушению части автомобильного дорожного полотна и повреждению железнодорожного. ФСБ совместно с СК РФ установили, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины.

Ольга Сурикова