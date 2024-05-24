ПСБ в Севастополе рассказал о продуктах банка для семейного бизнеса

ПСБ представил участникам Первого регионального форума «Успешная семья – успешная Россия» линейку продуктов и услуг, помогающих эффективно вести собственное дело. Мероприятие, организованное Севастопольской торгово-промышленной палатой при поддержке ПСБ, собрало более 300 участников и было приурочено к Дню российского предпринимательства и Году семьи. Главной темой панельных дискуссий стала поддержка и развитие семейного бизнеса как основы малого предпринимательства.

Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ, рассказал о флагманских продуктах банка для предпринимателей. В линейке ПСБ представлен широкий спектр услуг: от онлайн-регистрации бизнеса и ведения бухгалтерской отчетноти до кредитования на любые цели по упрощенной процедуре. Специально для предпринимателей Крымского полуострова банк разработал акцию, в соответствии с которой владельцы бизнеса, работающие в сферах туризма, образования, общепита и транспорта, ранее не являвшиеся клиентами банка, могут подключить расчетно-кассовое обслуживание с минимальной ставкой по эквайрингу.

«Семейный бизнес – это особый вид предпринимательства, который складывается на основе общих увлечений и ценностей, наставничестве и преемственности, где старшее поколение может передать младшим успешный опыт и приверженность семейной традиции. В этом состоит важный социальный вклад, который вносят такие предприятия в экономику. Поэтому важно создать комфортные условия для развития этого сегмента бизнеса.

Продукты для предпринимателей, разработанные в ПСБ, помогают оптимизировать расходы, повысить рентабельность и посвятить себя любимому делу, не тратя время на решение операционных вопросов», – прокомментировал Арсен Тананян.