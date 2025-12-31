Поздравление с Новым годом Ильи Журавлёва

Дорогие друзья!

Совсем скоро под бой кремлёвских курантов мы вместе встретим 2026 год — момент, который объединяет всех нас, независимо от расстояний и обстоятельств. Это время подведения итогов — когда прошедший год становится учителем, а мы сами — мудрее и сильнее для новых начинаний. В кругу семьи, рядом с родными и близкими людьми, мы особенно трепетно чувствуем теплоту и единение праздника, который любим нами с детства.

Новый 2026 год обязательно откроет новые возможности, придаст сил для добрых дел и важных свершений, поможет воплотить в жизнь самые искренние планы и надежды. Пусть он принесёт уверенность, стабильность и внутреннюю гармонию, созидательную энергию для движения вперёд и достижения всего задуманного.

В эти праздничные минуты мы с особой благодарностью думаем о наших защитниках. Сегодня многие из них встречают Новый год на передовой , защищая нашу Родину. Их выдержка, бесстрашие и верность присяге позволяют нам быть рядом с близкими, сохранять привычный ритм жизни и смотреть в будущее с уверенностью. Несомненно, мы гордимся нашими защитниками, их отвагой и воинской доблестью, мы всегда рядом плечом к плечу, верим в них и ждём их скорейшего возвращения домой.

Дорогие севастопольцы, в канун Нового года, от всего сердца хочу пожелать всем крепкого здоровья, житейской, человеческой радости, добра и благоденствия, благополучия и удачи во всех начинаниях.

Пусть 2026 год станет годом Победы и свершений, принесёт мир, счастье и новые поводы для гордости за нашу Великую Родину.

С Новым годом!