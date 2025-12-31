Как работают медучреждений в праздничные дни

Работа медицинских учреждений в праздничные дни с 31 декабря по 11 января:
Травматологический пункт ГБУЗС «Городской больницы №1 имени Н.И. Пирогова» для взрослых круглосуточно по адресу ул. Адмирала Октябрьского 19.
Травматологический пункт ГБУЗС «Городской больницы №5» ЦОЗМиР для детей круглосуточно в приёмном отделении, по адресу: пр-т Генерала Острякова, дом 211-а.
Неотложная офтальмологическая помощь в круглосуточном режиме
Для взрослого населения:
приёмное отделение Городской больницы № 1, адрес: ул. Адмирала Октябрьского,19 (7 этажный корпус), телефон: +7 (8692) 55-94-92.
Для детского населения:
приёмное отделение Городской больницы №5 адрес: пр-т. Ген. Острякова, 211-А, телефон: +7 978 300 03 62.
Неотложная отоларингологическая помощь в круглосуточном режиме
Для взрослого населения:
приёмное отделение Городской больницы № 1, адрес: ул. Адмирала Октябрьского, 19 (7 этажный корпус), телефон: +7 (8692) 55-94-92.
Для детского населения:
приёмное отделение Городской больницы №5 адрес: пр-т. Ген. Острякова, 211-А, телефон: +7 978 300 03 62.
Неотложная стоматологическая помощь в круглосуточном режиме
Для взрослого населения:
Стоматологический кабинет Городской больницы № 1, адрес: ул. Адмирала Октябрьского, 19 (7 этажный корпус, вход через приёмное отделение), телефон: +7 (8692) 55-94-92.
Для детского населения:
Стоматологический кабинет Городской больницы №5, адрес: пр-т Ген. Острякова, 211-А, телефон: +7 978 300 03 62.
Горячие линии и Телеграмм-приёмные круглосуточно:
Городская больница № 1: +7 (978) 640-39-62.
Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-94.
Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-67.
Городская больница № 9: +7 (978) 100-15-31.
Городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (Телеграмм-приёмная).
Горячая линия по обезболиванию в Севастополе: +7 (8692) 48-71-40, +7 (978) 791-83-74. Звонки принимаются круглосуточно.
Горячая линия по вопросам Посттравматического стрессового расстройства: +7 (978) 791-83-74. Звонки принимаются круглосуточно.
Также в приёмных покоях установлены графики дежурств администраторов из числа заместителей главного врача. Пациенты, поступающие в приёмные отделения, и их родственники, могут обратиться к ним в случае возникновения спорных вопросов.
Дежурные администраторы приёмных отделений круглосуточно:
Городская больница № 1: +7 (978) 640-80-35.
Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-16.
Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-62.
Городская больница № 9: +7 (978) 700-81-14.
Городская инфекционная больница: +7 (978) 041-41-84.
Экстренные службы и колл-центры:
Скорая помощь работает круглосуточно. Телефоны экстренной службы – 103 и 112.
Единый контакт-центр здравоохранения работает круглосуточно. Телефон контакт-центра – 122 (с мобильных и стационарных телефонов). Все звонки бесплатны.
Стационары работают в круглосуточном режиме.
Городская больница № 1:
Поликлиника № 1 (пл. Восставших, 1):
• 31 декабря – 9.00-14.00
• 1 января – праздничный выходной день
• 2 января – 9.00-14.00
• 3 января – 9.00-14.00
• 4 января – выходной
• 5 января — 8.00 – 16.00
• 6 января – 9.00-14.00
• 7 января — выходной
• 8 января — 9.00-14.00
• 9 января- 8.00 – 16.00
• 10 января – 9.00-14.00
• 11 января- выходной
Поликлиника №2 (ул.Ерошенко,11):
• 31 декабря – 9.00-14.00
• 1 января – праздничный выходной день
• 2 января – 9.00-14.00
• 3 января – 9.00-14.00
• 4 января – выходной
• 5 января — 8.00 – 16.00
• 6 января – 9.00-14.00
• 7 января — выходной
• 8 января — 9.00-14.00
• 9 января- 8.00 – 16.00 (Диспансеризация)
• 10 января – 9.00-14.00
• 11 января- выходной
Поликлиника №3 (ул.Б.Михайлова,4):
31 декабря – 9.00-14.00
• 1 января – праздничный выходной день
• 2 января – 9.00-14.00
• 3 января – 9.00-14.00
• 4 января – выходной
• 5 января — 8.00 – 16.00 (Диспансеризация)
• 6 января – 9.00-14.00
• 7 января — выходной
• 8 января — 9.00-14.00
• 9 января- 8.00 – 16.00
• 10 января – 9.00-14.00
• 11 января- выходной
Поликлиника №4 (ул.Супруна,19):
• 31 декабря – 9.00-14.00
• 1 января – праздничный выходной день
• 2 января – 9.00-14.00
• 3 января – 9.00-14.00
• 4 января – выходной
• 5 января — 8.00 – 16.00 (Диспансеризация)
• 6 января – 9.00-14.00
• 7 января — выходной
• 8 января — 9.00-14.00
• 9 января- 8.00 – 16.00
• 10 января – 9.00-14.00
• 11 января- выходной
Поликлиника №5 (пл.Генериха,1):
31 декабря – 9.00-14.00
• 1 января – праздничный выходной день
• 2 января – 9.00-14.00
• 3 января – 9.00-14.00
• 4 января – выходной
• 5 января — 8.00 – 16.00
• 6 января – 9.00 — 14.00
• 7 января — выходной
• 8 января — 9.00-14.00
• 9 января- 8.00 – 16.00
• 10 января – 9.00-14.00
• 11 января- выходной
Поликлиника №5 (Будищева, 9)
• 31 декабря – дежурная служба на Геннериха
• 1 января – праздничный выходной день
• 2 января – дежурная служба на Геннериха
• 3 января – дежурная служба на Геннериха
• 4 января – выходной
• 5 января — 8.00 до 16.00
• 6 января – дежурная служба на Геннериха
• 7 января — выходной
• 8 января — дежурная служба на Геннериха
• 9 января- 8.00 до 16.00
• 10 января – 9.00 до 14.00
• 11 января- выходной
Поликлиника №6 (ул. Казачья 10В):
31 декабря – 9.00-14.00
• 1 января – праздничный выходной день
• 2 января – 9.00-14.00
• 3 января – 9.00-14.00
• 4 января – выходной
• 5 января — 8.00 – 16.00
• 6 января – 9.00-14.00
• 7 января — выходной
• 8 января — 9.00-14.00
• 9 января- 8.00 – 16.00
• 10 января — 9.00-14.00
• 11 января- выходной
Амбулатория ОПСМ (ул. Тараса Шевченко, 3)
31 декабря – выходной
• 1 января – праздничный выходной день
• 2 января – 9.00-14.00
• 3 января – 9.00-14.00
• 4 января – выходной
• 5 января — 8.00 – 16.00
• 6 января – 9.00-14.00
• 7 января — выходной
• 8 января — 9.00-14.00
• 9 января- 8.00 – 16.00
• 10 января — 9.00-14.00
• 11 января- выходной
Врачебная амбулатория на Фиоленте (Фиолентовское шоссе, 66)
31 декабря – выходной
• 1 января – праздничный выходной день
• 2 января – 9.00-14.00
• 3 января – 9.00-14.00
• 4 января – выходной
• 5 января — 8.00 – 16.00
• 6 января – 9.00-14.00
• 7 января — выходной
• 8 января — 9.00-14.00
• 9 января- 8.00 – 16.00
• 10 января — 9.00-14.00
• 11 января- выходной
Женские консультации:
Женская консультация 1 — ул Правда, 6
- 31 декабря, 1,2 января – выходной день
- 3 января с 9.00 до 14.00
- 4 января — выходной день
- 5 января с 8.00 до 16.00
- 6,7, 8 января — выходной день
- 9 января с 8.00 до 16.00
- 10,11 января — выходной день
Женская консультация 2 — Генерала Острякова, 36
- 31 декабря, 1,2 января – выходной день
- 3 января с 9.00 до 14.00
- 4 января — выходной день
- 5 января с 8.00 до 16.00
- 6,7, 8 января — выходной день
- 9 января с 8.00 до 16.00
- 10,11 января — выходной день
Женская консультация 3. — Геннериха, 1
- 31 декабря, 1,2 января – выходной день
- 3 января с 9.00 до 14.00
- 4 января — выходной день
- 5 января с 8.00 до 16.00
- 6,7, 8 января — выходной день
- 9 января с 8.00 до 16.00
- 10,11 января — выходной день
Городская больница № 4:
Взрослая поликлиника:
• 31 декабря с 9.00 до 15.00
• 1, 4, 7, 11 января – выходной день
• 3 января с 9.00 до 15.00
• 5 января с 9.00 до 16.00
• 6 (кабинет неотложной помощи с 9.00 до 16.00)
•7 января выходной
• 8 января с 9.00 до 16.00
• 9 января с 9.00 до 16.00
• 10 января с 9.00 до 15.00
Детская поликлиника
• 31 декабря с 9.00 до 15.00
• 1 января – выходной день
• 2 января с 9.00 до 16.00
• 3 января с 9.00 до 15.00
• 4 января- выходной день
• 5 января с 9.00 до 16.00
• 6 января кабинет неотложной помощи с 9.00 до 15.00
•7 января — выходной день
• 8 января с 9.00 до 16.00
• 9 января — с 9.00 до 16.00
• 10 января с 9.00 до 15.00
• 11 января — выходной день
Женская консультация работает:
• 31 декабря, 1, 2 января – выходной день
• 3 января с 9.00 до 15.00
• 4 января — выходной день
• 5 января с 9.00 до 16.00
• 6, 7 января — выходной день
• 8 января с 9.00 до 16.00
• 9 января с 9.00 до 16.00
• 10 января с 9.00 до 15.00
• 11 января — выходной день
Стоматологическое отделение работает:
• 31 декабря, 1, 2 января – выходной день
• 3 января с 9.00 до 15.00
• 4 января — выходной день
• 5 января с 9.00 до 16.00
• 6, 7 января — выходной день
• 8 января с 9.00 до 16.00
• 9 января с 9.00 до 16.00
• 10 января с 9.00 до 15.00
• 11 января — выходной день
Врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты Городской больницы № 4 (амбулатория в п. Солнечный; амбулатория в с. Осипенко, ФАП в с. Дальнее, с. Андреевка и амбулатория в п. Кача; амбулатория в с. Верхнесадовое; ФАП в с. Фронтовое; ФАПы в с. Вишнёвое и с. Поворотное) работают:
• 31 декабря, 1, 2 января – выходной день
• 3 января с 9.00 до 15.00
• 4 января — выходной день
• 5 января с 9.00 до 16.00
• 6, 7 января — выходной день
• 8 января с 9.00 до 16.00
• 9 января с 9.00 до 16.00
• 10 января с 9.00 до 15.00
• 11 января — выходной день
Колл-центр городской больницы +7 8692 41 71 70 работает по графику работы поликлиник.
Городская больница № 5:
Кабинеты неотложной помощи Поликлиники №1, №2 по адресу ул.Победы,47-а; ул.Адм.Юмашева,19-г; пр-т. Героев Сталинграда, 62; ул. Генерала Острякова д. 37
• 31 декабря с 9.00 до 14.00
• 1 января — выходной день
• 2,3 января с 9.00 до 14.00
• 4 января — выходной день
• 5 января с 9.00 до 16.00
• 6 января с 9.00 до 14.00
• 7 января — выходной день
• 8 января с 9.00 до 14.00
• 9 января с 9.00 до 16.00
• 10 января с 9.00 до 14.00
• 11 января — выходной день
Единая регистратура поликлиник городской больницы № 5 работает по графику работы поликлиник.
Номер телефона регистратуры +7 8692 41 71 03.
Городская больница № 9:
Поликлиники для взрослого населения по адресу ул.Мира 5, ул.Умрихина 16
- 31 декабря с 9.00 до 14.00
- 1 января — выходной день
- 2 января с 9.00 до 14.00
- 3 января с 9.00 до 14.00 (Диспансеризация с 9.00 до 14.00)
- 4 января — выходной день
- 5 января с 9.00 до 16.00 (Диспансеризация с 9.00 до 14.00)
- 6 января — с 9.00 до 14.00
- 7 января — выходной день
- 8 января с 9.00 до 14.00
- 9 января – с 9.00 до 16.00 (Диспансеризация с 9.00 до 14.00)
- 10 января – с 9.00 до 14.00
- 11 января — выходной день
Поликлиники для детского населения по адресу ул.Мира 5, ул.Умрихина 8
- 31 декабря с 9.00 до 14.00
- 1 января — выходной день
- 2,3 января с 9.00 до 14.00
- 4 января — выходной день
- 5 января с 9.00 до 16.00
- 6 января — с 9.00 до 14.00
- 7 января — выходной день
- 8 января с 9.00 до 14.00
- 9 января – с 9.00 до 16.00
- 10 января – с 9.00 до 14.00
- 11 января — выходной день
Женская консультация ул.Умрихина, 16
- 31 декабря, 1,2 января — выходной день
- 3 января с 9.00 до 14.00
- 4 января — выходной день
- 5 января с 9.00 до 14.00
- 6,7,8,9,10,11 января — выходной день
Женская консультация ул. Мира, 5
- 31 декабря, 1,2,3,4,5,6,7 января — выходной день
- 8 января с 9.00 до 14.00
- 9,10,11 января — выходной день
Врачебная амбулатория в с. Орлиное
- 31 декабря с 9.00 до 14.00
- 1 января — выходной день
- 2,3 января с 9.00 до 14.00
- 4 января — выходной день
- 5 января с 9.00 до 16.00
- 6 января с 9.00 до 14.00
- 7 января — выходной день
- 8 января с 9.00 до 14.00
- 9 января с 9.00 до 16.00
- 10 января с 9.00 до 14.00
- 11 января — выходной день
Врачебная амбулатория в с. Терновка:
• 31 декабря, 1 января — выходной день
• 2 января с 9.00 до 14.00
• 3,4 января — выходной день
• 5 января с 9.00 до 16.00
• 6 января с 9.00 до 14.00
• 7 января — выходной день
• 8 января с 9.00 до 14.00
- 9 января с 9.00 до 16.00
• 10,11 января — выходной день
Врачебная амбулатория в пос. Сахарная Головка:
- 31 декабря, 1-4 января — выходной день
- 5 января с 9.00 до 16.00
- 7 января — выходной день
- 8 января с 9.00 до 14.00
- 9,10,11 января — выходной день
Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.
Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа работают по графику работы поликлиник и амбулаторий.
Стоматологические отделения в Инкермане и Балаклаве работают по графику работы поликлиник.
Врачебные амбулатории работают по графику работы поликлиник.
Единая регистратура поликлиник городской больницы № 9 работает по графику работы поликлиник.
Номер телефона +7 8692 41-71-68.
Стоматологическая поликлиника № 1 и детская стоматологическая поликлиника
Стоматологическое отделение по адресу: ул.Бутакова 40
• 31 декабря, 1 января — выходной день
• 2,3 января с 8.00 до 14.00
• 4 января — выходной день
• 5,6 января с 8.00 до 14.00
• 7 января — выходной день
• 8,9,10 января с 8.00 до 14.00
• 11 января — выходной день
Стоматологическое отделение по адресу: ул. Надеждинцев, 20
• 31 декабря, 1 января — выходной день
• 2,3 января с 8.00 до 14.00
• 4 января — выходной день
• 5,6 января с 8.00 до 14.00
• 7 января — выходной день
• 8,9,10 января с 8.00 до 14.00
• 11 января — выходной день
Детское стоматологическое отделение по адресу: ул. Ленина, 22
• 31 декабря, 1 января — выходной день
• 2,3 января с 8.00 до 14.00
• 4 января — выходной день
• 5,6 января с 8.00 до 14.00
• 7 января — выходной день
• 8,9,10 января с 8.00 до 14.00
• 11 января — выходной день
Детское стоматологическое отделение по адресу: ул. Корчагина, 40
• 31 декабря, 1 января — выходной день
• 2,3 января с 8.00 до 14.00
• 4 января — выходной день
• 5,6 января с 8.00 до 14.00
• 7 января — выходной день
• 8,9,10 января с 8.00 до 14.00
• 11 января — выходной день
Работа диспансерных отделений Севастопольской Городской психиатрической больницы:
• 31 декабря с 8.00 до 14.00
• 1,2,3 января — выходной день
• 4,9, 10 января с 8.00 до 14.00
• 5,6,7,8,11 января — выходной день
Как работают льготные аптеки Севастополя:
Аптека на проспекте Октябрьской революции, 33
• 31 декабря, 1,2 января — выходной день
• 3 января с 10.00 до 17.00
• 4 января — выходной день
• 5 января с 10.00 до 17.00
• 6,7,8 января – выходной день
• 9 января с 10.00 до 17.00
• 10,11 января — выходной день
Аптека на улице Силаева, 3:
• 31 декабря, 1,2 января — выходной день
• 3 января с 10.00 до 17.00
• 4 января — выходной день
• 5 января с 10.00 до 17.00
• 6,7,8 января – выходной день
• 9 января с 10.00 до 17.00
Аптека на площади Восставших, 1:
• 31 декабря, 1,2 января — выходной день
• 3 января с 10.00 до 17.00
• 4 января — выходной день
• 5 января с 10.00 до 17.00
• 6,7,8 января – выходной день
• 9 января с 10.00 до 17.00
Аптека в Инкермане на улице Умрихина,16:
• 31 декабря, 1,2 января — выходной день
• 3 января с 10.00 до 17.00
• 4 января — выходной день
• 5 января с 10.00 до 17.00
• 6,7,8 января – выходной день
• 9 января с 10.00 до 17.00
Аптека в Балаклаве на улице Мира,5:
• 31 декабря, 1,2 января — выходной день
• 3 января с 10.00 до 17.00
• 4 января — выходной день
• 5 января с 10.00 до 17.00
• 6,7,8 января – выходной день
• 9 января с 10.00 до 17.00
Аптека на улице Макарова, 31
• 31 декабря, 1,2 января — выходной день
• 3 января с 10.00 до 17.00
• 4 января — выходной день
• 5 января с 10.00 до 17.00
• 6,7,8 января – выходной день
• 9 января с 10.00 до 17.00
Аптека № 7 ул. Леваневского, д. 25
• 31 декабря, 1,2 января — выходной день
• 3 января с 10.00 до 17.00
• 4 января — выходной день
• 5 января с 10.00 до 17.00
• 6,7,8 января – выходной день
• 9 января с 10.00 до 17.00
Кожно-венерологический диспансер:
Отделения ул. Очаковцев 14, ул. Репина 4
• 31 декабря с 8.00 до 14.00 (ул. Очаковцев 14) взрослых и детей принимает дежурный врач
• 1 января – выходной день
• 2,3 января с 8.00 до 14.00
• 4 января — выходной день
• 5,6 января с 8.00 до 14.00
• 7 января — выходной день
• 8,9,10 января с 8.00 до 14.00
• 11 января — выходной день
Центр крови:
• 31 декабря, 1,2,3,4 января — выходной день
• 5,6 января с 8.00 до 12.00
• 7,8 января — выходной день
• 9 января с 8.00 до 12.00
• 10, 11 января — выходной день
Севастопольский противотуберкулезный диспансер
• 31 декабря с 8.00 до 14.00
• 1 января — выходной день
• 2 января с 8.00 до 14.00
• 3,4,5 января — выходной день
• 6 января с 8.00 до 14.00
• 7,8 января — выходной день
• 9 января с 8.00 до 14.00
• 10, 11 января — выходной день
Онкологический диспансер
Поликлиника:
• 5, 6, 9 — рабочий день по предварительной записи
Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины
• 31 декабря — 11 января — выходной день
Инфекционная больница
Работает круглосуточно
Единый контакт-центр здравоохранения (круглосуточно, звонок бесплатный):
122 – с мобильных телефонов и стационарных телефонов.