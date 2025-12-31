Как работают медучреждений в праздничные дни

Медицина
31-12-2025

Работа медицинских учреждений в праздничные дни с 31 декабря по 11 января:

Травматологический пункт ГБУЗС «Городской больницы №1 имени Н.И. Пирогова» для взрослых круглосуточно по адресу ул. Адмирала Октябрьского 19.
Травматологический пункт ГБУЗС «Городской больницы №5» ЦОЗМиР для детей круглосуточно в приёмном отделении, по адресу: пр-т Генерала Острякова, дом 211-а.

Неотложная офтальмологическая помощь в круглосуточном режиме

Для взрослого населения:

приёмное отделение Городской больницы № 1, адрес: ул. Адмирала Октябрьского,19 (7 этажный корпус), телефон: +7 (8692) 55-94-92.

Для детского населения:

приёмное отделение Городской больницы №5 адрес: пр-т. Ген. Острякова, 211-А, телефон: +7 978 300 03 62.

Неотложная отоларингологическая помощь в круглосуточном режиме

Для взрослого населения:

приёмное отделение Городской больницы № 1, адрес: ул. Адмирала Октябрьского, 19 (7 этажный корпус), телефон: +7 (8692) 55-94-92.

Для детского населения:

приёмное отделение Городской больницы №5 адрес: пр-т. Ген. Острякова, 211-А, телефон: +7 978 300 03 62.

Неотложная стоматологическая помощь в круглосуточном режиме

Для взрослого населения:

Стоматологический кабинет Городской больницы № 1, адрес: ул. Адмирала Октябрьского, 19 (7 этажный корпус, вход через приёмное отделение), телефон: +7 (8692) 55-94-92.

Для детского населения:

Стоматологический кабинет Городской больницы №5, адрес: пр-т Ген. Острякова, 211-А, телефон: +7 978 300 03 62.

Горячие линии и Телеграмм-приёмные круглосуточно: 

Городская больница № 1: +7 (978) 640-39-62.

Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-94.

Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-67.

Городская больница № 9: +7 (978) 100-15-31.

Городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (Телеграмм-приёмная).

Горячая линия по обезболиванию в Севастополе: +7 (8692) 48-71-40, +7 (978) 791-83-74. Звонки принимаются круглосуточно.

Горячая линия по вопросам Посттравматического стрессового расстройства: +7 (978) 791-83-74. Звонки принимаются круглосуточно.

Также в приёмных покоях установлены графики дежурств администраторов из числа заместителей главного врача. Пациенты, поступающие в приёмные отделения, и их родственники, могут обратиться к ним в случае возникновения спорных вопросов.

Дежурные администраторы приёмных отделений круглосуточно:

Городская больница № 1: +7 (978) 640-80-35.

Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-16.

Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-62.

Городская больница № 9: +7 (978) 700-81-14.

Городская инфекционная больница: +7 (978) 041-41-84.

 Экстренные службы и колл-центры:

Скорая помощь работает круглосуточно. Телефоны экстренной службы – 103 и 112.

Единый контакт-центр здравоохранения работает круглосуточно. Телефон контакт-центра – 122 (с мобильных и стационарных телефонов). Все звонки бесплатны.

Стационары работают в круглосуточном режиме.

 

Городская больница № 1:

  Поликлиника № 1 (пл. Восставших, 1):

 • 31 декабря –   9.00-14.00

• 1 января – праздничный выходной день

• 2 января – 9.00-14.00

• 3 января – 9.00-14.00

• 4 января – выходной

• 5 января — 8.00 – 16.00

• 6 января – 9.00-14.00

• 7 января — выходной

• 8 января — 9.00-14.00

• 9 января- 8.00 – 16.00

• 10 января – 9.00-14.00

• 11 января- выходной

 

Поликлиника №2 (ул.Ерошенко,11):

• 31 декабря –   9.00-14.00

• 1 января – праздничный выходной день

• 2 января – 9.00-14.00

• 3 января – 9.00-14.00

• 4 января – выходной

• 5 января — 8.00 – 16.00

• 6 января – 9.00-14.00

• 7 января — выходной

• 8 января — 9.00-14.00

• 9 января- 8.00 – 16.00 (Диспансеризация)

• 10 января – 9.00-14.00

• 11 января- выходной

 

Поликлиника №3 (ул.Б.Михайлова,4):

31 декабря –   9.00-14.00

• 1 января – праздничный выходной день

• 2 января – 9.00-14.00

• 3 января – 9.00-14.00

• 4 января – выходной

• 5 января — 8.00 – 16.00 (Диспансеризация)

• 6 января – 9.00-14.00

• 7 января — выходной

• 8 января — 9.00-14.00

• 9 января- 8.00 – 16.00

• 10 января – 9.00-14.00

• 11 января- выходной

 

Поликлиника №4 (ул.Супруна,19):

• 31 декабря –   9.00-14.00

• 1 января – праздничный выходной день

• 2 января – 9.00-14.00

• 3 января – 9.00-14.00

• 4 января – выходной

• 5 января — 8.00 – 16.00 (Диспансеризация)

• 6 января – 9.00-14.00

• 7 января — выходной

• 8 января — 9.00-14.00

• 9 января- 8.00 – 16.00

• 10 января – 9.00-14.00

• 11 января- выходной

 

 Поликлиника №5 (пл.Генериха,1):

31 декабря – 9.00-14.00

• 1 января – праздничный выходной день

• 2 января – 9.00-14.00

• 3 января – 9.00-14.00

• 4 января – выходной

• 5 января — 8.00 – 16.00

• 6 января – 9.00 — 14.00

• 7 января — выходной

• 8 января — 9.00-14.00

• 9 января- 8.00 – 16.00

• 10 января – 9.00-14.00

• 11 января- выходной

 

Поликлиника №5 (Будищева, 9)

 • 31 декабря –   дежурная служба на Геннериха

• 1 января – праздничный выходной день

• 2 января – дежурная служба на Геннериха

• 3 января – дежурная служба на Геннериха

• 4 января – выходной

• 5 января — 8.00 до 16.00

• 6 января – дежурная служба на Геннериха

• 7 января — выходной

• 8 января — дежурная служба на Геннериха

• 9 января- 8.00 до 16.00

• 10 января – 9.00 до 14.00

• 11 января- выходной

 

Поликлиника №6 (ул. Казачья 10В):

31 декабря –     9.00-14.00

• 1 января – праздничный выходной день

• 2 января – 9.00-14.00

• 3 января – 9.00-14.00

• 4 января – выходной

• 5 января — 8.00 – 16.00

• 6 января – 9.00-14.00

• 7 января — выходной

• 8 января — 9.00-14.00

• 9 января- 8.00 – 16.00

• 10 января — 9.00-14.00

• 11 января- выходной

 

Амбулатория ОПСМ (ул. Тараса Шевченко, 3) 

31 декабря –   выходной

• 1 января – праздничный выходной день

• 2 января – 9.00-14.00

• 3 января – 9.00-14.00

• 4 января – выходной

• 5 января — 8.00 – 16.00

• 6 января – 9.00-14.00

• 7 января — выходной

• 8 января — 9.00-14.00

• 9 января- 8.00 – 16.00

• 10 января — 9.00-14.00

• 11 января- выходной

 

Врачебная амбулатория на Фиоленте (Фиолентовское шоссе, 66)

31 декабря –   выходной

• 1 января – праздничный выходной день

• 2 января – 9.00-14.00

• 3 января – 9.00-14.00

• 4 января – выходной

• 5 января — 8.00 – 16.00

• 6 января – 9.00-14.00

• 7 января — выходной

• 8 января — 9.00-14.00

• 9 января- 8.00 – 16.00

• 10 января — 9.00-14.00

• 11 января- выходной

 

Женские консультации:

Женская консультация 1 — ул Правда, 6 

  • 31 декабря, 1,2 января – выходной день
  • 3 января с 9.00 до 14.00
  • 4 января — выходной день
  • 5 января с 8.00 до 16.00
  • 6,7, 8 января — выходной день
  • 9 января с 8.00 до 16.00
  • 10,11 января — выходной день

Женская консультация 2 — Генерала Острякова, 36

  • 31 декабря, 1,2 января – выходной день
  • 3 января с 9.00 до 14.00
  • 4 января — выходной день
  • 5 января с 8.00 до 16.00
  • 6,7, 8 января — выходной день
  • 9 января с 8.00 до 16.00
  • 10,11 января — выходной день

Женская консультация 3. — Геннериха, 1 

  • 31 декабря, 1,2 января – выходной день
  • 3 января с 9.00 до 14.00
  • 4 января — выходной день
  • 5 января с 8.00 до 16.00
  • 6,7, 8 января — выходной день
  • 9 января с 8.00 до 16.00
  • 10,11 января — выходной день

 

Городская больница № 4:

 Взрослая поликлиника:

 • 31 декабря с 9.00 до 15.00

• 1, 4, 7, 11 января – выходной день

• 3 января с 9.00 до 15.00

• 5 января с 9.00 до 16.00

• 6 (кабинет неотложной помощи с 9.00 до 16.00)

•7 января выходной

• 8 января с 9.00 до 16.00

• 9 января с 9.00 до 16.00

• 10 января с 9.00 до 15.00

 

Детская поликлиника

• 31 декабря с 9.00 до 15.00

• 1 января – выходной день

• 2 января с 9.00 до 16.00

• 3 января с 9.00 до 15.00

• 4 января- выходной день

• 5 января с 9.00 до 16.00

• 6 января кабинет неотложной помощи с 9.00 до 15.00

•7 января — выходной день

• 8 января с 9.00 до 16.00

• 9 января — с 9.00 до 16.00

• 10 января с 9.00 до 15.00

• 11 января — выходной день

 

Женская консультация работает:

 • 31 декабря, 1, 2 января – выходной день

• 3 января с 9.00 до 15.00

• 4 января — выходной день

• 5 января с 9.00 до 16.00

• 6, 7 января — выходной день

• 8 января с 9.00 до 16.00

• 9 января с 9.00 до 16.00

• 10 января с 9.00 до 15.00

• 11 января — выходной день

 

Стоматологическое отделение работает:

• 31 декабря, 1, 2 января – выходной день

• 3 января с 9.00 до 15.00

• 4 января — выходной день

• 5 января с 9.00 до 16.00

• 6, 7 января — выходной день

• 8 января с 9.00 до 16.00

• 9 января с 9.00 до 16.00

• 10 января с 9.00 до 15.00

• 11 января — выходной день

Врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты Городской больницы № 4 (амбулатория в п. Солнечный; амбулатория в с. Осипенко, ФАП в с. Дальнее, с. Андреевка и амбулатория в п. Кача; амбулатория в с. Верхнесадовое; ФАП в с. Фронтовое; ФАПы в с. Вишнёвое и с. Поворотное) работают:

• 31 декабря, 1, 2 января – выходной день

• 3 января с 9.00 до 15.00

• 4 января — выходной день

• 5 января с 9.00 до 16.00

• 6, 7 января — выходной день

• 8 января с 9.00 до 16.00

• 9 января с 9.00 до 16.00

• 10 января с 9.00 до 15.00

• 11 января — выходной день

Колл-центр городской больницы +7 8692 41 71 70 работает по графику работы поликлиник.

 

Городская больница № 5:

 Кабинеты неотложной помощи Поликлиники №1, №2 по адресу ул.Победы,47-а; ул.Адм.Юмашева,19-г; пр-т. Героев Сталинграда, 62; ул. Генерала Острякова д. 37

 •        31 декабря с 9.00 до 14.00

•          1 января — выходной день

•        2,3 января с 9.00 до 14.00

•        4 января — выходной день

•        5 января с 9.00 до 16.00

•        6 января с 9.00 до 14.00

•        7 января — выходной день

•          8 января с 9.00 до 14.00

•          9 января с 9.00 до 16.00

•          10 января с 9.00 до 14.00

•       11 января — выходной день

 

Единая регистратура поликлиник городской больницы № 5 работает по графику работы поликлиник. 

Номер телефона регистратуры +7 8692 41 71 03.

 

Городская больница № 9:

Поликлиники для взрослого населения по адресу ул.Мира 5, ул.Умрихина 16

  • 31 декабря с 9.00 до 14.00
  • 1 января — выходной день
  • 2 января с 9.00 до 14.00
  • 3 января с 9.00 до 14.00 (Диспансеризация с 9.00 до 14.00)
  • 4 января — выходной день
  • 5 января с 9.00 до 16.00 (Диспансеризация с 9.00 до 14.00)
  • 6 января — с 9.00 до 14.00
  • 7 января — выходной день
  • 8 января с 9.00 до 14.00
  • 9 января – с 9.00 до 16.00 (Диспансеризация с 9.00 до 14.00)
  • 10 января – с 9.00 до 14.00
  • 11 января — выходной день

Поликлиники для детского населения по адресу ул.Мира 5, ул.Умрихина 8

  • 31 декабря с 9.00 до 14.00
  • 1 января — выходной день
  • 2,3 января с 9.00 до 14.00
  • 4 января — выходной день
  • 5 января с 9.00 до 16.00
  • 6 января — с 9.00 до 14.00
  • 7 января — выходной день
  • 8 января с 9.00 до 14.00
  • 9 января – с 9.00 до 16.00
  • 10 января – с 9.00 до 14.00
  • 11 января — выходной день

Женская консультация ул.Умрихина, 16

  • 31 декабря, 1,2 января — выходной день
  • 3 января с 9.00 до 14.00
  • 4 января — выходной день
  • 5 января с 9.00 до 14.00
  • 6,7,8,9,10,11 января — выходной день

Женская консультация ул. Мира, 5

  • 31 декабря, 1,2,3,4,5,6,7 января — выходной день
  • 8 января с 9.00 до 14.00
  • 9,10,11 января — выходной день

Врачебная амбулатория в с. Орлиное

  • 31 декабря с 9.00 до 14.00
  • 1 января — выходной день
  • 2,3 января с 9.00 до 14.00
  • 4 января — выходной день
  • 5 января с 9.00 до 16.00
  • 6 января с 9.00 до 14.00
  • 7 января — выходной день
  • 8 января с 9.00 до 14.00
  • 9 января с 9.00 до 16.00
  • 10 января с 9.00 до 14.00
  • 11 января — выходной день

Врачебная амбулатория в с. Терновка:

•        31 декабря, 1 января — выходной день

•        2 января с 9.00 до 14.00

•        3,4 января — выходной день

•        5 января с 9.00 до 16.00

•         6 января с 9.00 до 14.00

•        7 января — выходной день

•        8 января с 9.00 до 14.00

  • 9 января с 9.00 до 16.00

•        10,11 января — выходной день

 

Врачебная амбулатория в пос. Сахарная Головка:

  • 31 декабря, 1-4 января — выходной день
  • 5 января с 9.00 до 16.00
  • 7 января — выходной день
  • 8 января с 9.00 до 14.00
  • 9,10,11 января — выходной день

 

Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.

Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа работают по графику работы поликлиник и амбулаторий.

Стоматологические отделения в Инкермане и Балаклаве работают по графику работы поликлиник.

Врачебные амбулатории работают по графику работы поликлиник.

Единая регистратура поликлиник городской больницы № 9 работает по графику работы поликлиник. 

Номер телефона +7 8692 41-71-68.

  

Стоматологическая поликлиника № 1 и детская стоматологическая поликлиника

Стоматологическое отделение по адресу: ул.Бутакова 40

•        31 декабря, 1 января — выходной день

•        2,3 января с 8.00 до 14.00

•        4 января — выходной день

•        5,6 января с 8.00 до 14.00

•        7 января — выходной день

•        8,9,10 января с 8.00 до 14.00

•        11 января — выходной день

 

Стоматологическое отделение по адресу: ул. Надеждинцев, 20

•        31 декабря, 1 января — выходной день

•        2,3 января с 8.00 до 14.00

•        4 января — выходной день

•        5,6 января с 8.00 до 14.00

•        7 января — выходной день

•        8,9,10 января с 8.00 до 14.00

•        11 января — выходной день

 

Детское стоматологическое отделение по адресу: ул. Ленина, 22

•        31 декабря, 1 января — выходной день

•        2,3 января с 8.00 до 14.00

•        4 января — выходной день

•        5,6 января с 8.00 до 14.00

•        7 января — выходной день

•        8,9,10 января с 8.00 до 14.00

•        11 января — выходной день

 

Детское стоматологическое отделение по адресу: ул. Корчагина, 40

•        31 декабря, 1 января — выходной день

•        2,3 января с 8.00 до 14.00

•        4 января — выходной день

•        5,6 января с 8.00 до 14.00

•        7 января — выходной день

•        8,9,10 января с 8.00 до 14.00

•        11 января — выходной день

 

Работа диспансерных отделений Севастопольской Городской психиатрической больницы:

•        31 декабря с 8.00 до 14.00

•         1,2,3 января — выходной день

•        4,9, 10 января с 8.00 до 14.00

•        5,6,7,8,11 января — выходной день

 

Как работают льготные аптеки Севастополя:

 Аптека на проспекте Октябрьской революции, 33

•        31 декабря, 1,2 января — выходной день

•        3 января с 10.00 до 17.00

•        4 января — выходной день

•        5 января с 10.00 до 17.00

•         6,7,8 января – выходной день

•        9 января с 10.00 до 17.00

•        10,11 января — выходной день

 

 Аптека на улице Силаева, 3:

 •        31 декабря, 1,2 января — выходной день

•        3 января с 10.00 до 17.00

•        4 января — выходной день

•        5 января с 10.00 до 17.00

•         6,7,8 января – выходной день

•        9 января с 10.00 до 17.00

 

Аптека на площади Восставших, 1:

 •        31 декабря, 1,2 января — выходной день

•        3 января с 10.00 до 17.00

•        4 января — выходной день

•        5 января с 10.00 до 17.00

•         6,7,8 января – выходной день

•        9 января с 10.00 до 17.00

 

Аптека в Инкермане на улице Умрихина,16:

 •        31 декабря, 1,2 января — выходной день

•        3 января с 10.00 до 17.00

•        4 января — выходной день

•        5 января с 10.00 до 17.00

•         6,7,8 января – выходной день

•        9 января с 10.00 до 17.00

 

Аптека в Балаклаве на улице Мира,5:

 

 •        31 декабря, 1,2 января — выходной день

•        3 января с 10.00 до 17.00

•        4 января — выходной день

•        5 января с 10.00 до 17.00

•         6,7,8 января – выходной день

•        9 января с 10.00 до 17.00

 

Аптека на улице Макарова, 31

 

•        31 декабря, 1,2 января — выходной день

•        3 января с 10.00 до 17.00

•        4 января — выходной день

•        5 января с 10.00 до 17.00

•         6,7,8 января – выходной день

•        9 января с 10.00 до 17.00

 

Аптека № 7 ул. Леваневского, д. 25

 

•        31 декабря, 1,2 января — выходной день

•        3 января с 10.00 до 17.00

•        4 января — выходной день

•        5 января с 10.00 до 17.00

•         6,7,8 января – выходной день

•        9 января с 10.00 до 17.00

 

Кожно-венерологический диспансер:

Отделения ул. Очаковцев 14, ул. Репина 4          

•           31 декабря с 8.00 до 14.00 (ул. Очаковцев 14) взрослых и детей принимает дежурный врач

•           1 января – выходной день

•          2,3 января с 8.00 до 14.00

•          4 января — выходной день

•          5,6 января с 8.00 до 14.00

•          7 января — выходной день

•            8,9,10 января с 8.00 до 14.00

•           11 января — выходной день

 

Центр крови:

 •        31 декабря, 1,2,3,4 января — выходной день

•        5,6 января с 8.00 до 12.00

•         7,8 января — выходной день

•        9 января с 8.00 до 12.00

•         10, 11 января — выходной день

 

Севастопольский противотуберкулезный диспансер

•        31 декабря с 8.00 до 14.00

•         1 января — выходной день

•        2 января с 8.00 до 14.00

•         3,4,5 января — выходной день

•         6 января с 8.00 до 14.00

•         7,8 января — выходной день

•        9 января с 8.00 до 14.00

•         10, 11 января — выходной день

Онкологический диспансер 

Поликлиника: 

•  5, 6, 9 — рабочий день по предварительной записи

Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины

      •       31 декабря — 11 января — выходной день

Инфекционная больница

Работает круглосуточно

Единый контакт-центр здравоохранения (круглосуточно, звонок бесплатный):

122 – с мобильных телефонов и стационарных телефонов.