Погода в Севастополе 2 января

Погода
02-01-2026

Сегодня в городе облачно

Днем без существенных осадков.

Ветер днем 17-22 м/с.

Температура днем и ночью +6…+8°

На дорогах местами гололедица.

Температура воды в море 10°.

Фото: Елена Голос

