На Фиоленте мужчина оступился и скатился на 12 метров вниз

Происшествия
08-04-2026

Отдыхающий возле обрыва в районе остановки «Маяк» оступился на неукрепленном склоне и скатился вниз примерно на 12 метров. Мужчина получил травмы.

Спасатели оперативно прибыли на место, наложили фиксирующие повязки и аккуратно подняли его.

Спасатели еще раз напомнили, у «Маяка» предупреждающие таблички установлены не зря — здесь ежегодно происходят десятки падений с тяжелыми последствиями.

Ольга Сурикова
Фото: МЧС Севастополя