На Фиоленте в ДТП пострадал мотоциклист

Авария произошла сегодня днем на дороге «Севастополь-порт бухта Камышовая-мыс Фиолент»

По информации Госавтоинспекции, 65-летний водитель, управляя автомобилем «Opel», на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с эндуро-мотоциклом «Fidelis».

В результате 33-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.

Состояние опьянения у водителей не установлено.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Госавтоинспекция Севастополя