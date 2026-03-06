Девять человек пострадали за ночь от атаки ВСУ на Севастополь

Сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на Ефремова.

Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.

Предварительно, за медицинской помощью обратились 9 пострадавших: 6 человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

❗️Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.

По поручению прокурора Севастополя Андрея Шевцова прокуратура города взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам.

На места происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выезжали прокуроры районов города.

