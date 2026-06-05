Сегодня в Севастополе также свободной продажи бензина на заправках «ТЭС» и «АТАН» не будет

✔️По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки. Для пресечения злоупотреблений на каждой АЗС дежурят должностные лица, которые будут фиксировать номера машин физических и юридических лиц, которые будут заправляться по талонам, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава города призвал не стоять в очередях — сейчас бессмысленно. Более того, пробки из машин могут помешать проезду бензовозов на АЗС, когда они придут в город.

Также не стоит занимать очереди на АЗС: даже в случае подъезда туда бензовозов— сегодня на заправках будет производиться завоз топлива для экстренных и аварийных служб, свободной продажи не будет.

Во время воздушной тревоги АЗС не работают, находиться рядом с АЗС опасно.

Департамент цифрового развития вместе с IT-специалистами сейчас разрабатывает систему учета и продажи топлива на городских АЗС, чтобы упорядочить и систематизировать доступ для всех жителей и снизить ажиотаж.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города