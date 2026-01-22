После сообщений в СМИ началась комплексная проверка работы лифтов в доме № 33Б на Лабораторном шоссе 

Напомним, ранее жильцы данного дома жаловались на сбои в работе лифтов даже после последней проверки Госжилнадзора.

После этого ведомство начало повторную проверку всех шести подъемников.

Вместе со специалистами сервиса обслуживания лифтов, Севтехнадзора, Севэнергосбыта, 102 ПЭС и Ростехнадзора, в ней участвуют и сами жители — как свидетели. Их показания помогут объективно оценить ситуацию и принять окончательное решение по итогам проверки.

Контроль продлится до 28 января. Работу оборудования будут проверять каждый день в разное время.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя