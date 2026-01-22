Ребенок травмировал ногу в одном из ТЦ Симферополя 

Следком устанавливает все обстоятельства травмирования 10-летней девочки.

В ведомстве отреагировали на сообщение в соцсетях, где говорилось, что в одном из торговых центров Симферополя девочка при спуске с эскалатора наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ей ногу. Ребенку потребовалась операция, она месяц провели в больнице, передвигалась на инвалидной коляске. Теперь на ноге у нее огромный шрам.

Родители считают, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние напольного покрытия и ставят под сомнение безопасность торгового центра.

Глава Следкома Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», дать оценку техническому состоянию эскалатора с назначением необходимых экспертиз, а также соблюдению норм безопасности и ответственных за данное направление лиц.

