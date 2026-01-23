В российских школах сократят уроки иностранных языков

Минпросвещения РФ планирует уменьшить объём изучения иностранных языков в школах: для 5–7 классов — до 2 часов в неделю вместо 3, общее количество часов сократится с 510 до 408 за базовую программу. Для 8–9 классов сохранят 3 урока. Реформа оптимизирует нагрузку на школьников, высвободив время для математики, русского и IT-дисциплин.

Власти объясняют: перегруженный график снижает успеваемость, а современные дети осваивают английский через интернет, игры и сериалы эффективнее уроков. В Севастополе родители разделились: одни за «меньше зубрёжки», другие — за языки как пропуск в мир. Школы № 5, 39 и лицеи уже тестируют график, добавляя кружки Duolingo и разговорные клубы.

Изменения внедрят с 1 сентября 2026 года. Зато усилится ЕГЭ по информатике и ОБЖ.

