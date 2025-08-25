Порты Мариуполь и Бердянск открыли для захода иностранных судов

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Напомню, основной номенклатурой груза Мариупольского порта являются металл, уголь и зерно. Сейчас здесь продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры. Уверен, у нашего порта отличные перспективы развития. В том числе, за счет реализации масштабных инвестиционных проектов», — написал в своем Telegram-канале врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков.

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщал, что в морских портах Мариуполь и Бердянск продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры. Кроме того, для безопасности судоходства установлено навигационное оборудование, ведутся дноуглубительные работы.

Ольга Сурикова

