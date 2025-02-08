Новый автобусный маршрут свяжет Севастополь и Мариуполь

В Севастополе запускают новый междугородний автобусный маршрут «Севастополь — Снежное» с промежуточной остановкой в Мариуполе. Об этом сообщили в администрации городского автовокзала, пишет ForPost.

Ранее севастопольцы могли купить билет до Мариуполя только в Симферополе, откуда рейсы запустили на два месяца раньше. Новый маршрут стал ответом на высокий спрос среди жителей города, которые также активно запрашивали рейсы в Мелитополь (запущены с 4 января).

Первый рейс отправится 10 февраля. График рейсов: через день, по чётным числам. Время отправления из Севастополя: 16:20. Время прибытия в Мариуполь — 4:00, в Снежное — 8:00. Стоимость билета до Мариуполя: 3000 рублей.