Каждый севастополец имеет в среднем по три банковских карты

Число банковских карт, выпущенных в Севастополе, достигло почти 1 миллиона 600 тысяч штук, сообщили в ЦБ.

С начала текущего года жители города с помощью карт провели больше 160 миллионов безналичных операций на сумму больше 222 миллиардов рублей.

Из банкоматов за 9 месяцев горожане получили 6,4 миллиона рублей. Число транзакций снизилось на 9%.

По данным на начало октября, в регионе работают больше 23,5 тысяч терминалов и банкоматов. Рост по сравнению с прошлым годом составил 5,6%.

Обеспеченность устройствами для приёма карт превысила 42 единицы на тысячу человек.

