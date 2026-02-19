Пользователи Telegram снова жалуются на сбои и медленную работу

Сегодня, 19 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 19 февраля, пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 36% сообщений о сбоях в работе Telegram 19 февраля приходятся на Москву, 12% — на Санкт-Петербург, 7% — на Челябинскую область, 5% — на Краснодарский край, 4% — на Алтайский и Красноярский края, Ростовскую и Самарскую области, 3% — на Тюмень, Удмуртию, Башкирию, Приморский край, Свердловскую и Московскую области, 2% — на Пермский край, Томскую, Омскую и Ярославскую области, 1% — на Иркутскую и Оренбургскую области.

При этом уже 310 жалоб поступило на работу MAX.

Напомним, Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram в связи с тем, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

