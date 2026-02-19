Каких редких и краснокнижные птиц можно встретить в Севастополе

Редкие виды птиц и особенно занесенные в Красную книгу, как России, так и Севастополя, чаще всего здесь встречаются в зимнее время. То есть, как правило, наш город они выбирают на зимовку, и «на пролете».

Сегодня отмечается День орнитолога и Александр Гринченко, который много лет профессионально занимается изучением птиц и их миграцией, рассказал, что в Севастополе самой удобной для зимовки птиц является бухта Круглая (Омега). Здесь обитает около 75 видов пернатых, среди них краснокнижные лебеди-шипуны, кряква, и самая маленькая утка — чирок — свистунок, которая тоже прилетает на зимовку.

Также можно наблюдать чернозубую гагару. Одна из редчайших птиц в мире птиц — это савка. В этом году были замечены несколько самок.

Бывает в Севастополе серая утка, которая занесена в Красную книгу Крыма в том числе. Еще средний крохаль, зимородок, краснозобые казарки.

Среди некраснокнижных, но необычных: шилохвость и колпица.

В свою очередь, замначальника управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности Вера Толкачева рассказала, что в Красную книгу Севастополя вошли 11 видов птиц. В настоящее время комиссии по Красной книге предложены включить дополнительно еще 16 видов птиц, которые будут занесены как в Красную книгу Севастополя, так и в Красную книгу Российской Федерации. Второе издание Красной книги планируется в 2028 году.

В этом году под особое наблюдение попали два птиц: змееяд и могильник.

