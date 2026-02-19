В Севастополе 18-летний курьер телефонных мошенников оштрафован на 100 тысяч рублей

Происшествия
Молодой парень, согласившись на роль курьера, за вознаграждение должен был перечислить сообщникам деньги потерпевших. 250 тысяч от 86-летней пенсионерки, которая думала, что передала их «для декларации», Курьер ждал возле торгового центра на улице Генерала Хрюкина. Там его и задержали, деньги вернули хозяйке.

Ленинский районный суд с учетом положительных характеристик виновного, смягчающих обстоятельств назначил виновному штраф в размере 100 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении неустановленного соучастника выделено в отдельное производство.

 

