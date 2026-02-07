Хрусталь больше не музейный экспонат: как старинная роскошь входит в нашу повседневную жизнь

Вслед за советскими игрушками в дома возвращается хрусталь. Кто-то достает из забытых бабушкиных и маминых сундуков, а кто-то активно закупает с Авито и винтажных рынков. Сейчас в России как бы началась эпоха «новой сентиментальности» и люди заново переоцениваются, что им досталось в наследие от предков и ищут связь с прошлым.

Советский хрусталь начали воспринимать не как устаревший предмет, а как объект дизайна и коллекционной ценности. Его начали вплетать в современные интерьеры, сервировать стол вазами и бокалами из хрусталя. Только современное поколение отличается тем, что оно именно пользуется этой посудой, а не хранить в серванте до особых случаев.

Хрусталь, делятся ценители, добавляет интерьеру элегантности без избыточной демонстрации статуса и показывает, какой может быть «простая роскошная жизнь».

«Роскошь ближе, чем кажется. Тем более, всё это есть у ваших мам и бабушек», — пишут блогеры, которые последние годы «качают тему» ценности и возвращения простой русской культуры.

Они советуют заменить дома стаканы для воды на хрустальные и почувствовать, как изменится вкус воды и жизни: «Не разменивайтесь на суррогаты. Живите простой роскошной жизнью. Пейте из хрусталя, ешьте из хрусталя, украшайте пространство вокруг хрусталём».

Севастопольские блогеры, авторы канала «Моя простая роскошная жизнь» рассказывают, как может даже старый дом в деревне преобразиться от хрустальной люстры с Авито, не говоря уже о местном кафе, где пересобранная хрустальная люстра задала особую атмосферу залу.

Еще один их аргумент в пользу хрусталя — это его долговечность. Качественные изделия служат десятилетиями, не теряя внешнего вида, что делает их экологичной альтернативой одноразовой или быстро устаревающей посуде.

В сервировке стола севастопольские блогеры советуют не боятся смешение стилей. Современные бокалы можно комбинировать с винтажной вазой, а графин — с керамической посудой. Актуальна свободная композиция, где предметы дополняют друг друга, а не конкурируют. А еще хрустальный рог можно взять на корпоратив или в театр и пить шампанское из роскошной посуды, задавая тон вечеру. Такой совет дает севастопольский блогер-Татьяна, автор канала «Королева-мать», которая давно коллекционирует винтажную посуду и приучает детей сервировать стол просто для чаепития или ужина.

Хрустальная посуда, не важно, найденная на винтажном рынке или купленная современных фирм, само по себе уже дает вам атмосферу праздника. Вам захочется для нее постелить красивую натуральную скатерть. И сделать из обычного вечера и простого чаепития с подругами праздник и повод для обсуждения.

Тем более, хрусталь стал доступен, благодаря винтажным находкам.

Фото: ТГ-каналы «Королева-мать»