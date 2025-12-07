Погода в Севастополе 7 декабря

Погода
07-12-2025

Сегодня в городе облачно

Днем без осадков, обещал Крымский гидрометцентр. 

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха днем +10…+12°, ночью +5…+7°.

Температура воды 14°.

Фото: Елена Голос

