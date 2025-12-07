Стоимость приготовления селедки под шубой за год выросла на 9%

По информации на 7 декабря 2025 года, «Руспродсоюз» сообщил, что стоимость приготовления салата «селёдка под шубой» на четверых человек за год выросла на 9%.

Цена салата составила 293,9 рубля против 269,7 рублей годом ранее, отметили в ассоциации.

Среди основных подорожавших ингредиентов для салата — солёная сельдь (с 310 рублей до 392,5 рубля за килограмм) и майонез (с 290,8 рубля до 313,9 рубля за килограмм).

