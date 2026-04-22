Севастопольцы стали самыми дисциплинированными заемщиками среди россиян

Город
22-04-2026

Жители Севастополя и Крыма являются самыми дисциплинированными заемщиками в России, самые большие долги перед банками у жителей Ингушетии и Чечни, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Для оценки платежной дисциплины оценивались просроченные задолженности населения по рублевым банковским кредитам на основе данных Центробанка РФ.

Как отмечают аналитики, розничное кредитование в 2025 году практически обнулилось из-за высоких процентных ставок в экономике. Рекордно высокие ставки привели к переоценке доступных кредитных лимитов и замедлили годовые темпы роста потребительского кредитования до 3% по состоянию на 1 октября 2025 года, что стало минимальным показателем с 2016 года. 

 

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Фото: РИА Новости
Ольга Сурикова