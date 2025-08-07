Погода в Севастополе 7 августа

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с,

утром и днем 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью 22…24°,

днем 32…34°.

Температура воды в море 27°.

Фото: Елена Голос

