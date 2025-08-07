Почти 2,5 тысяч машин собралось в очереди перед Крымским мостом

По состоянию на 10 утра, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2400 авто. Время ожидания более пяти часов.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи — 1050 авто. Время ожидания более трех часов.

Крымский мост был закрыт сегодня с утра в связи с ракетной атакой Украины (https://t.me/SKorrespondent/34892) на полуостров.

