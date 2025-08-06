Севастопольские школы могут перейти на форму по новому ГОСТу

Минпросвещения России представило образцы школьной формы, соответствующей новому ГОСТу, который начал действовать с 1 июля. Речь идет о деловой и удобной одежде: костюмы с брюками или юбкой, пиджак, рубашка с галстуком для мальчиков и белое жабо для девочек. Новые стандарты предполагают гипоаллергенные ткани и отсутствие острых кромок.

Как сообщил ТАСС, введение школьной формы поможет сгладить социальные различия между детьми. При этом норма не обязывает школы немедленно менять форму — большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и ориентированы на производителей.

В Севастополе единая школьная форма пока не введена, однако часть учебных заведений уже придерживается делового дресс-кода. В случае перехода на форму по новому стандарту, изменения коснутся и города.

Дмитрий Островский

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