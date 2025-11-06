18 нетрезвых водителей остановили на дорогах Севастополя в праздничные дни

Госавтоинспекция в эти выходные проводила рейд «Нетрезвый водитель». Так вот из этих выявленных 18, 4 оказались пьяными за рулем повторно.

На водителей, которых задержали повторно, завели уголовные дела. Их автомобили конфискованы.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает: управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования, равно как и передача транспортного средства лицу, находящемуся в нетрезвом виде, влечет наказание в виде штрафа в размере 45 000 рублей, с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai