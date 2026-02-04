Погода в Севастополе 4 февраля

Погода
04-02-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью восточный 5-10 м/с,

днем юго-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха днем +4…+6°,

ночью -1…+1°

Ночью, утром на дорогах гололедица.

