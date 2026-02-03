Можно смело выразить мнение о том, что поддержка малого и среднего бизнеса — это экономическая мера и одновременно вопрос устойчивости страны, социальной опоры регионов и реальной демографической политики. Когда мы говорим о развитии МСП, мы говорим о людях, семьях, будущем территорий и живой экономике «снизу», а не только о крупных показателях «сверху».

«Ассоциативно можно сравнить малый и средний бизнес с нервной системой экономики. Ведь крупные корпорации создают каркас, а малые предприятия наполняют его жизнью: рабочими местами, сервисами, локальными инициативами, человеческими историями успеха. В каждом небольшом производстве, семейной мастерской, фермерском хозяйстве или сервисной компании — оборот и налоги сочетаются с судьбами людей, их ответственностью и вкладом в общее развитие.

Хочу обратить внимание, что принципиально важно помнить о том, что малый бизнес — это очень часто семейный бизнес. Это дело, в котором участвуют супруги, родители, дети, где доход распределен на образование, жильё, здоровье и будущее семьи. Надо не забывать, что нередко предпринимателями становятся молодые родители, которые ищут гибкость занятости, возможность совмещать воспитание детей и профессиональную реализацию. Абсолютно точно, что поддерживая таких людей, государство укрепляет и рождаемость и устойчивость семьи.

Инициативы ЛДПР в сфере поддержки малого и среднего бизнеса делают акцент на снижении административной нагрузки и налоговых барьеров, а также на доступности стартовых условий. Упрощение отчётности, расширение патентной системы, льготное кредитование, защита от избыточных проверок, развитие региональных программ — это рабочие инструменты социальной и экономической политики», — отмечает вице-спикер Законодательного собрания Севастополя и координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

Стоит помнить, что экономический и социальный подъем начинается с решимости человека открыть своё дело. Между идеей и первым заработанным рублём лежит полоса задач: аренда, разрешения, кредиты, отчётность. Когда государство сокращает эту дистанцию — растёт предпринимательская активность. Вот когда условия становятся понятными и выполнимыми — усиливается инициатива.

ЛДПР последовательно выступает за то, чтобы предприниматель направлял время на развитие дела и создание рабочих мест.

Связь с демографией здесь прямая и практическая. Стабильный доход семьи, один из ключевых факторов решения о рождении детей. Когда у людей есть своё дело, прогнозируемый заработок и ощущение контроля над будущим — они увереннее планируют расширение семьи. Надо не забывать: демография это ещё и экономическая уверенность. Предприниматель укоренён в своём регионе, он реже уезжает, чаще строит долгосрочные планы и инвестирует в местное сообщество.

«Подведу итог: малый бизнес формирует среду ответственности. Предприниматель — это человек действия: он решает задачи клиентов, сотрудников, территории. Это школа гражданской позиции и практического подхода, ежедневного, деятельного, созидательного», — добавил Илья Журавлёв.

Без сомнения, поддержка МСП — вклад в рост экономики, занятости, семейной устойчивости и регионального развития. Это стратегия на поколение вперёд, формирующая крепкий экономический и социальный фундамент страны.

