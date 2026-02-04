Жители, каких улиц будут прикреплены к новой поликлинике на Шевченко, и можно ли в ней пройти физпроцедуры

В конце января в Гагаринском районе Севастополя начала работу новая трехэтажная поликлиника №7 по адресу: ул. Тараса Шевченко, 1а.

Жители микрорайона озаботились вопросом, как прикрепиться к этой поликлинике, и есть ли здесь дефицит врачей- узких специалистов.

«Севкору» в департаменте здравоохранения пояснили, что севастопольцы, ранее прикрепленное к амбулатории семейной практики, автоматически перекреплены к поликлинике № 7. Сюда же попали и часть населения, ранее обращавшиеся за медпомощью к поликлинике № 2:

В район обслуживания поликлиники № 7 включены улицы, ранее прикрепленные к амбулатории семейной медицины и часть к поликлинике № 2:

ул. Маячная (все дома);

Проспект Октябрьской Революции – 10, 12, 14, 20, 22/1, 22/3, 22/4, 22/5,

22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 22/15, 26, 32, 40/1, 40/2,

40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 40/13, 42, 48, 48/1, 52,

52А, 52Б, 52В, 56, 56А, 56Б;

ул. Астана Кесаева – 1, 3, 2, 4, 6, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9,

5/10, 5/11, 5/12, 6А, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/4, 8/5, 10, 10А, 12, 12А, 13, 14А, 14Б, 14В,

14Г, 14Д, 14Е, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20;

ул. Колобова – 15, 17, 17А, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 18/1, 18/2, 18/5, 18/6, 18/7,

18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 19, 20, 21Б, 21В, 21Г, 22/1, 22/2, 22/3, 23, 23/2, 23/3, 23Г,

23/4, 23/5, 32, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4,

44/5;

ЖК Александрия (строящийся);

Проспект Столетовский – 24, 24/2, 26, 27, 28, 29, 30, 45;

ул. Тараса Шевченко – 3, 5, 7, 8Б/1, 8Б/2, 8Б/3, 8Б/4, 8Б/5, 8В, 8Г, 8Д, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 23А, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 37, 39, 41,

43, 45, 46, 47, 48, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 50, 52, 52Б, 54, 54А, 56;

ул. Молодых Строителей –1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/2, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24А, 24Б, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56;

ул. Готская – (все дома);

ул. Александра Маринеско – 1А/1, 1А/2, 1А/3, 1А/4, 1Б/1, 1Б/2, 1Б/3, 4А,

4Б, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 19А, 21, 25, 27;

ул. Александра Косарева – 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/2, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17,

18, 19, 21, 23, 25, 27;

ул. Комбрига Потапова – 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 27, 29, 29А,

29Б, 29В, 31, 31/2, 31/3, 35/1, 35/2, 35/3, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5;

ЧС — Рыбак :

СТ Рыбак 1а: — улица Папоротниковая – вся; — проезд Колобова – весь;

СТ Рыбак 2а (весь, без улиц);

СТ Рыбак 4а: — переулок Орхидейный – весь; — 2-ой Орхидейный переулок – весь; — 3-ий Орхидейный переулок – весь; — улица Вишнёвая – вся;

СТ Рыбак 5: — улица Июньская – вся; — переулок Снежный – весь; — переулок Знойный – весь; — улица Майская – вся; — улица Апрельская – вся; — улица Январская – вся;

3 — переулок Опрятный – весь;

СТ Орхидея: — 1-й Орхидейный переулок – весь; — 2-й Орхидейный переулок – весь; — 4-й Орхидейный переулок – весь;

Что касается работы физиотерапевтических кабинетов, то в депздраве подчеркнули, что пока что идут «подготовительные работы по их открытию»

Кроме того, «в связи с расширением перечня оказываемых медицинских услуг, в настоящее время идет работа по комплектации кадрами согласно штатного расписания».

Ольга Сурикова