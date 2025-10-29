Новых нефтяных пятен в Южной бухте не обнаружено

Сегодня в течение дня в акватории Южной бухты продолжалась ликвидация последствий крушения плавучего крана.

После ЧП, напомним, там на площади больше 400 тысяч квадратных метров был зафиксирован разлив нефтепродуктов.

По информации пресс-службы Росморречфлота буксир «Труженик» выставил боновые заграждения. Специализированное спасательное судно «Александр Сизонцев» занималось сбором пятен нефтепродуктов.

Затопление плавучего крана произошло 27 октября в ходе грузовых испытаний. Погибло два человека, больше 20 получили травмы. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в состав которой передан Севморзавод, создана комиссия по расследованию инцидента.

Андрей Крымский

Фото: судно «Александр Сизонцев» флагман-ньюс

